Когда может открыться ТРЦ "Арена" в Барнауле

28 мая состоялось заседание суда по поводу претензий прокуратуры Барнаула к собственникам ТРЦ "Арена". Моллу пока не разрешили открыться, сообщили altapress.ru в аппарате судьи Натальи Костяной. Однако обеспечительные меры могут снять в ближайшее время.
Дальнейшее рассмотрение иска перенесли на 14 часов 29 мая. Ответчикам (а их в деле 14) необходимо доказать, что большую часть нарушений, в том числе самые серьезные, уже ликвидировали, и угрозы для жизни посетителей нет. Если им это удастся, суд может разрешить ТРЦ возобновить работу.
Почему закрыли "Арену"?
"Арена" не прошла проверку прокуратуры и МЧС на соблюдение пожарной безопасности. В ТРЦ нашли неисправности в системах пожаротушения и дымоудаления. Кроме того, в молле оказались заблокированы эвакуационные выходы, а проходы к ним отделаны горючими материалами. 5 мая в ТРЦ пришли приставы и неожиданно закрыли его.
В Барнауле также остаются закрытыми торговые центры "Праздничный" и "Россия". "Гулливер-парк" возобновил работу 23 мая, "Район" работает с 25 мая.
Справка
Торгово-развлекательный центр "Арена" — самый крупный молл на территории Сибирского федерального округа. Общая площадь ТРЦ — 170 тыс. кв. м. Ежедневно ТРЦ "Арена" принимает свыше 15 тыс. посетителей.
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