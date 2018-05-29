Когда может открыться ТРЦ "Арена" в Барнауле

Дальнейшее рассмотрение иска перенесли на 14 часов 29 мая. Ответчикам (а их в деле 14) необходимо доказать, что большую часть нарушений, в том числе самые серьезные, уже ликвидировали, и угрозы для жизни посетителей нет. Если им это удастся, суд может разрешить ТРЦ возобновить работу.

Почему закрыли "Арену"?

"Арена" не прошла проверку прокуратуры и МЧС на соблюдение пожарной безопасности. В ТРЦ нашли неисправности в системах пожаротушения и дымоудаления. Кроме того, в молле оказались заблокированы эвакуационные выходы, а проходы к ним отделаны горючими материалами. 5 мая в ТРЦ пришли приставы и неожиданно закрыли его.

В Барнауле также остаются закрытыми торговые центры "Праздничный" и "Россия". "Гулливер-парк" возобновил работу 23 мая, "Район" работает с 25 мая.

Справка

Торгово-развлекательный центр "Арена" — самый крупный молл на территории Сибирского федерального округа. Общая площадь ТРЦ — 170 тыс. кв. м. Ежедневно ТРЦ "Арена" принимает свыше 15 тыс. посетителей.