ТРЦ "Арена" так и не открылся. Покупателей встречают закрытые двери

ТРЦ "Арена" по-прежнему закрыт, несмотря на то, что накануне вечером владельцы сообщили об открытии.
Читатель altapress.ru сообщил, что днем 30 мая ТРЦ "Арена" не принимает посетителей. Мужчина приехал за покупками, но магазин оказался закрытым. "Около торгового центра человек 40 ждут открытия, но никого не впускают и не ничего говорят", — сообщил очевидец.
29 мая с "Арены" сняли обеспечительные меры (арест), сообщили altapress.ru в аппарате судьи Натальи Костяной. Это решение вступит в силу через 15 дней, если его не обжалуют. Однако предыдущие ТЦ открылись, не дожидаясь этого.
Сеть кинотеатров "Киномир" на своей странице Вконтакте анонсирует, что кинотеатр "Арена" возобновит свою работу с 31 мая. Расписание сеансов уже доступно на сайте и в мобильном приложении, — сообщают организаторы.
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