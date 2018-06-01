ТРЦ "Арена" открылся со второй попытки

"Свершилось: "Арена" работает! В первый день лета мы полностью в рабочем режиме", — сообщили в торговом центре.

Напомним, "Арена" не прошла проверку прокуратуры и МЧС на соблюдение пожарной безопасности. В ТРЦ нашли неисправности в системах пожаротушения и дымоудаления. Кроме того, в молле оказались заблокированы эвакуационные выходы, а проходы к ним отделаны горючими материалами. 5 мая в ТРЦ пришли приставы и неожиданно закрыли его.

29 мая с "Арены" сняли обеспечительные меры (арест). 30 мая ТРЦ "Арена" по-прежнему был закрыт, несмотря на то, что накануне вечером владельцы сообщили об открытии.

Справка

Торгово-развлекательный центр "Арена" — самый крупный молл на территории Сибирского федерального округа. Общая площадь ТРЦ — 170 тыс. кв. м. Ежедневно ТРЦ "Арена" принимает свыше 15 тыс. посетителей.

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