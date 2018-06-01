ТРЦ "Арена" открылся со второй попытки

Барнаульский ТРЦ "Арена" с 1 июня работает в обычном режиме, сообщают на странице торгового центра в instagram.
"Свершилось: "Арена" работает! В первый день лета мы полностью в рабочем режиме", — сообщили в торговом центре.
Напомним, "Арена" не прошла проверку прокуратуры и МЧС на соблюдение пожарной безопасности. В ТРЦ нашли неисправности в системах пожаротушения и дымоудаления. Кроме того, в молле оказались заблокированы эвакуационные выходы, а проходы к ним отделаны горючими материалами. 5 мая в ТРЦ пришли приставы и неожиданно закрыли его.
29 мая с "Арены" сняли обеспечительные меры (арест). 30 мая ТРЦ "Арена" по-прежнему был закрыт, несмотря на то, что накануне вечером владельцы сообщили об открытии.
Справка
Торгово-развлекательный центр "Арена" — самый крупный молл на территории Сибирского федерального округа. Общая площадь ТРЦ — 170 тыс. кв. м. Ежедневно ТРЦ "Арена" принимает свыше 15 тыс. посетителей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.