Из-за пожара в "Зимней вишне" в кузбасском правительстве появилась новая должность

— Это человек, который не является сотрудником администрации. Это не штатная должность, а общественная работа. Она уже пенсионерка, работала во время всех этих событий вместе с нами, в областном штабе. Теперь приступила к работе на общественных началах и сама со всеми родственниками дополнительно общается.