Из-за пожара в "Зимней вишне" в кузбасском правительстве появилась новая должность

Сегодня, 09:42.
Жизнь

В Кемеровской области появился уполномоченный по делам родственников погибших при пожаре в ТРК "Зимняя вишня". Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Цивилев, пишет Sibdepo.ru.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня".
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

Сергей Цивилев,
врио губернатора Кемеровской области:

— Это человек, который не является сотрудником администрации. Это не штатная должность, а общественная работа. Она уже пенсионерка, работала во время всех этих событий вместе с нами, в областном штабе. Теперь приступила к работе на общественных началах и сама со всеми родственниками дополнительно общается.

Напомним, пожар в ТРК "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров