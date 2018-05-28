Из-за пожара в "Зимней вишне" в кузбасском правительстве появилась новая должность

В Кемеровской области появился уполномоченный по делам родственников погибших при пожаре в ТРК "Зимняя вишня". Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Цивилев, пишет Sibdepo.ru.
Сергей Цивилев,
врио губернатора Кемеровской области:
— Это человек, который не является сотрудником администрации. Это не штатная должность, а общественная работа. Она уже пенсионерка, работала во время всех этих событий вместе с нами, в областном штабе. Теперь приступила к работе на общественных началах и сама со всеми родственниками дополнительно общается.
Напомним, пожар в ТРК "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек.
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