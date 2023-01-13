Что за авто-джентльмена с монобровью продают за миллион рублей в Барнауле

Toyota Camry 2011 года выпуска продают за 1 млн рублей в Барнауле. Продавец заявляет, что автомобиль в отличном состоянии и полностью обслужен. Объявление размещено на drom.ru .

Toyota Camry 2011 года выпуска за 1 млн рублей

Toyota Camry седьмого поколения — это люксовый автомобиль бизнес-класса, который может поспорить с седанами Lexus.

У машины белоснежный кузов с черной панелью впереди. Салон же приятно удивляет оформлением: он обтянут черной кожей и украшен вставками из светлого дерева.

Toyota Camry представлен в комплектации «Элеганс». Он предлагает электрорегулировку кресел водителя и электроподогрев. Также у него установлены ксеноновые фары, круиз-контроль и датчик света.

У автомобиля бензиновый двигатель на 2,4 л и мощностью 167 лошадиных сил, автоматическая коробка передач. До 100 км/ч он разгоняется за 9 секунд, а его максимальная скорость — 205 км/ч.

По паспорту, Toyota Camry потребляет 13,6 л в городе, 7,8 л — на трассе и почти 10 л — в смешанном цикле.