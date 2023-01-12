С белоснежным кузовом. Что за статусный автомобиль продают за 11,5 млн рублей в Барнауле

Lexus LX привлекает своим внешним видом. У него белоснежный кузов, который интересно контрастирует с черной решеткой радиатора.
Салон обтянут черной кожей и вмещает до пяти человек. Передняя панель оборудована бортовым компьютером. Для пассажиров сзади установили телевизоры на подголовниках передних сидений.
Многие владельцы подобного автомобиля положительно отзываются о нем.
«Думаю, это лучшая машина! Это подтверждает статус на Drom.ru».
«Машина просто огонь, но для определенного статуса пользователя!»
«Машина ведет себя в любой ситуации, как лучший друг. В горы — пожалуйста, на море — пожалуйста, на встречу — пожалуйста».
У Lexus LX бензиновый двигатель на 5,7 л, автоматическая коробка передач и 383 лошадиных сил. Пробег — 59,8 тыс. км.
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