С белоснежным кузовом. Что за статусный автомобиль продают за 11,5 млн рублей в Барнауле

Lexus LX 2020 года продают за 11,5 млн рублей в Барнауле. Владельцы оценивают его, как автомобиль «для определенного статуса». Объявление размещено на « Авито ».

Lexus LX 2020 года выпуска за 11.5 млн рублей

Lexus LX привлекает своим внешним видом. У него белоснежный кузов, который интересно контрастирует с черной решеткой радиатора.

Салон обтянут черной кожей и вмещает до пяти человек. Передняя панель оборудована бортовым компьютером. Для пассажиров сзади установили телевизоры на подголовниках передних сидений.

Многие владельцы подобного автомобиля положительно отзываются о нем.

«Думаю, это лучшая машина! Это подтверждает статус на Drom.ru». «Машина просто огонь, но для определенного статуса пользователя!» «Машина ведет себя в любой ситуации, как лучший друг. В горы — пожалуйста, на море — пожалуйста, на встречу — пожалуйста».

У Lexus LX бензиновый двигатель на 5,7 л, автоматическая коробка передач и 383 лошадиных сил. Пробег — 59,8 тыс. км.