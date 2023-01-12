12 января
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Автоновости

С белоснежным кузовом. Что за статусный автомобиль продают за 11,5 млн рублей в Барнауле

Lexus LX 2020 года продают за 11,5 млн рублей в Барнауле. Владельцы оценивают его, как автомобиль «для определенного статуса». Объявление размещено на «Авито».

Lexus LX 2020 года выпуска за 11.5 млн рублей
Lexus LX 2020 года выпуска за 11.5 млн рублей
Авито

Lexus LX привлекает своим внешним видом. У него белоснежный кузов, который интересно контрастирует с черной решеткой радиатора.

Салон обтянут черной кожей и вмещает до пяти человек. Передняя панель оборудована бортовым компьютером. Для пассажиров сзади установили телевизоры на подголовниках передних сидений.

Многие владельцы подобного автомобиля положительно отзываются о нем.

«Думаю, это лучшая машина! Это подтверждает статус на Drom.ru».

«Машина просто огонь, но для определенного статуса пользователя!»

«Машина ведет себя в любой ситуации, как лучший друг. В горы — пожалуйста, на море — пожалуйста, на встречу — пожалуйста».

У Lexus LX бензиновый двигатель на 5,7 л, автоматическая коробка передач и 383 лошадиных сил. Пробег — 59,8 тыс. км.

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