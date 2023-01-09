Что за мощный пикап для всех видов дорог продают за 2,5 млн рублей в Барнауле

Toyota Hilux известна своей практичностью и простотой в дизайне. Кузов авто серебристый, салон отделан тканью и кожей, панели и приборная доска выполнены из жесткого пластика.
Пикап достаточно мощный и может передвигаться с грузом по любым дорогам или по бездорожью.
Салон просторный — в автомобиле поместятся пять человек вместе с ручной кладью.
У Toyota Hilux дизельный двигатель на 2,5 л, механическая коробка передач и 144 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 12,5 секунд, а его максимальная скорость — 170 км/ч.
В городе автомобиль, по паспорту, потребляет 10 л, за его пределами — 7,2 л, а в смешанном цикле — 8,3 л.
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