9 января
﻿
Автоновости

Что за мощный пикап для всех видов дорог продают за 2,5 млн рублей в Барнауле

Toyota Hilux 2014 года выпуска продают за 2,5 млн рублей в Барнауле. Он порадует автолюбителей «всепроходимостью». Объявление разместили на Drom.ru.

Toyota Hilux 2014 года выпуска за 2,5 млн рублей в Барнауле
Toyota Hilux 2014 года выпуска за 2,5 млн рублей в Барнауле
Drom.ru

Toyota Hilux известна своей практичностью и простотой в дизайне. Кузов авто серебристый, салон отделан тканью и кожей, панели и приборная доска выполнены из жесткого пластика.

Пикап достаточно мощный и может передвигаться с грузом по любым дорогам или по бездорожью.

Салон просторный — в автомобиле поместятся пять человек вместе с ручной кладью.

У Toyota Hilux дизельный двигатель на 2,5 л, механическая коробка передач и 144 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 12,5 секунд, а его максимальная скорость — 170 км/ч.

В городе автомобиль, по паспорту, потребляет 10 л, за его пределами — 7,2 л, а в смешанном цикле — 8,3 л.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость