Прямиком из Восточной Азии. Что за иностранного гостя продают за 1,5 млн рублей в Барнауле

Changan UNI-T 2021 года выпуска прямиком из Китая продают за 1,5 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Авито .

Changan UNI-T 2021 года выпуска за 1,5 млн рублей

Компания, продающая Changan UNI-T, доставляет автомобили из Японии, Кореи и Китая. Машины делают под заказ и доставляют из Владивостока в любой регион России.

Этот автомобиль окрашен в черный цвет со вставками красного оттенка. Салон отделан черной кожей.

Управление бортовым компьютером сделано на китайском. Неизвестно, можно ли его переключить на русский язык.

У Changan UNI-T бензиновый двигатель на 1,5 л, коробка передач — робот и 180 лошадиных сил. Его пробег — 27 тыс. кв. м.