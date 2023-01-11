11 января
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Автоновости

Надежный друг и настоящий барнаулец. Toyota Land Cruiser продают за 1,6 млн рублей в Барнауле

Toyota Land Cruiser 1995 года выпуска продают за 1,6 млн рублей в Барнауле. Владелец называет его надежным другом. Объявление размещено на Авито.

Toyota Land Cruiser 1995 года выпуска за 1,6 млн рублей
Toyota Land Cruiser 1995 года выпуска за 1,6 млн рублей
Авито

Toyota Land Cruiser, или «крузак», служил верой и правдой своему хозяину на протяжении 11 лет. Все это время он «жил» в Барнауле.

Владелец купил его в 2011 году и сразу принялся за работу над ним. Улучшил коробку передач, переделал задний и передний мосты, установил новый оригинальный блокируемый редуктор с подключением из салона автомобиля. Обработал «антикором» кузов и раму автомобиля.

С «крузаком» хозяин обращался бережно. По словам владельца, тяжелого бездорожья авто не видел. На нем часто отправлялись в экспедиции и объездили Алтай, Байкал, Монголию и Саяны.

Но сейчас владелец все реже отправляется в экспедиции — потому и продает «надежного друга».

У Toyota Land Cruiser бензиновый двигатель на 4,5 л, автоматическая коробка передач и 215 лошадиных сил. Его пробег — более 337 тыс. км.

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