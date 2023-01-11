Надежный друг и настоящий барнаулец. Toyota Land Cruiser продают за 1,6 млн рублей в Барнауле

Toyota Land Cruiser 1995 года выпуска продают за 1,6 млн рублей в Барнауле. Владелец называет его надежным другом. Объявление размещено на Авито .

Toyota Land Cruiser, или «крузак», служил верой и правдой своему хозяину на протяжении 11 лет. Все это время он «жил» в Барнауле.

Владелец купил его в 2011 году и сразу принялся за работу над ним. Улучшил коробку передач, переделал задний и передний мосты, установил новый оригинальный блокируемый редуктор с подключением из салона автомобиля. Обработал «антикором» кузов и раму автомобиля.

С «крузаком» хозяин обращался бережно. По словам владельца, тяжелого бездорожья авто не видел. На нем часто отправлялись в экспедиции и объездили Алтай, Байкал, Монголию и Саяны.

Но сейчас владелец все реже отправляется в экспедиции — потому и продает «надежного друга».

У Toyota Land Cruiser бензиновый двигатель на 4,5 л, автоматическая коробка передач и 215 лошадиных сил. Его пробег — более 337 тыс. км.