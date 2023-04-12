Mitsubishi Mirage 1998 года выпуска продают за 315 тыс. рублей в городе Горняк Алтайского края. Владелец гордо заявляет, что такой автомобиль больше нигде нельзя найти. Объявление размещено на Drom.ru.

Mitsubishi Mirage представляет собой пятое поколение линейки хэтчбеков. Компактный белый кузов украшают спереди красная решетка радиатора и две дополнительные круглые фары.

«Автомобиль попал ко мне в унылом состоянии в 2019 году. К настоящему времени он превратился из гадкого утенка в прекрасного лебедя», — уверяет хозяин авто.

Mitsubishi Mirage представлен в редкой комплектации ASTI-ZR (MIVEC/2DR SEDAN), 4FA/T . Владелец гордо заявляет, что подобные автомобили больше нигде нельзя найти. И действительно, данную линейку авто не выпускают после 2003 года.

По словам продавца, его Mitsubishi Mirage интересовались участники ралли Шелковый Путь в 2021 году. Завершающий этап проходил в Республике Алтай. Финал 11 издания прошел 6 июля в Горно-Алтайске.

«И даже этот, кудрявый французский механик команды Yamaha Motors был очень удивлен и впечатлен моим автомобилем», — заявляет хозяин авто.

У Mitsubishi Mirage бензиновый двигатель на 1,6 л, автоматическая коробка передач и 175 лошадиных сил.