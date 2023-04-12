Mitsubishi Mirage представляет собой пятое поколение линейки хэтчбеков. Компактный белый кузов украшают спереди красная решетка радиатора и две дополнительные круглые фары.
«Автомобиль попал ко мне в унылом состоянии в 2019 году. К настоящему времени он превратился из гадкого утенка в прекрасного лебедя», — уверяет хозяин авто.
Mitsubishi Mirage представлен в редкой комплектации ASTI-ZR (MIVEC/2DR SEDAN), 4FA/T . Владелец гордо заявляет, что подобные автомобили больше нигде нельзя найти. И действительно, данную линейку авто не выпускают после 2003 года.
По словам продавца, его Mitsubishi Mirage интересовались участники ралли Шелковый Путь в 2021 году. Завершающий этап проходил в Республике Алтай. Финал 11 издания прошел 6 июля в Горно-Алтайске.
«И даже этот, кудрявый французский механик команды Yamaha Motors был очень удивлен и впечатлен моим автомобилем», — заявляет хозяин авто.
У Mitsubishi Mirage бензиновый двигатель на 1,6 л, автоматическая коробка передач и 175 лошадиных сил.