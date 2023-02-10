Что за черно-зеленого охотника продают за 205 тыс. рублей в Барнауле

ВАЗ 4 на 4 или, попросту, Ниву 1983 года выпуска продают за 205 тыс. рублей в Барнауле. Она выкрашена в черно-зеленый камуфляж. Объявление размещено на « Авито ».

Нива станет отличным союзником в поездке на природу — она не боится грязи и небольших ям. За счет черно-зеленого окраса ее можно спрятать среди зеленых ветвей. Однако в зиму такой камуфляж не подойдет — слишком заметен.

Автомобилю уже 40 лет — солидный возраст. Владелец заявляет, что Нива в отличном состоянии. По его словам, она заводится с пол-оборота, не дымит и не расходует масло.

«Ходовая, плотная, не брякает, не тянет никуда, не хрустит, не гремит!» — описывает продавец.

Хозяин поставил красивые литые колеса, установил новый передний привод и свечи, заменил ремкомплект карбюратора и фильтры.

Салон в автомобиле обтянут мягкой тканью оранжевого и серого цветов. Установлена звуковая система.

У Нивы бензиновый двигатель на 1,6 л, мощностью 73 лошадиных силы, а также механическая коробка передач.