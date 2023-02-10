10 февраля
﻿
Автоновости

Что за черно-зеленого охотника продают за 205 тыс. рублей в Барнауле

ВАЗ 4 на 4 или, попросту, Ниву 1983 года выпуска продают за 205 тыс. рублей в Барнауле. Она выкрашена в черно-зеленый камуфляж. Объявление размещено на «Авито».

ВАЗ (LADA) 4x4
ВАЗ (LADA) 4x4
Авито

Нива станет отличным союзником в поездке на природу — она не боится грязи и небольших ям. За счет черно-зеленого окраса ее можно спрятать среди зеленых ветвей. Однако в зиму такой камуфляж не подойдет — слишком заметен.

Автомобилю уже 40 лет — солидный возраст. Владелец заявляет, что Нива в отличном состоянии. По его словам, она заводится с пол-оборота, не дымит и не расходует масло.

«Ходовая, плотная, не брякает, не тянет никуда, не хрустит, не гремит!» — описывает продавец.

Хозяин поставил красивые литые колеса, установил новый передний привод и свечи, заменил ремкомплект карбюратора и фильтры.

Салон в автомобиле обтянут мягкой тканью оранжевого и серого цветов. Установлена звуковая система.

У Нивы бензиновый двигатель на 1,6 л, мощностью 73 лошадиных силы, а также механическая коробка передач.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость