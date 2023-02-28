28 февраля
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Автоновости

Что за чешскую малышку продают за смешную цену в Барнауле

Toyota Aygo 2008 года выпуска продают за 375 тыс. рублей в Барнауле. Объявление размещено на «Авито».

Toyota Aygo за 375 тыс. рублей
Toyota Aygo за 375 тыс. рублей
Авито

Toyota Aygo — это небольшой городской автомобиль, который продавала японская компания Toyota и делала Чехия. Его размеры — 3405 мм в длине и 1465 мм в высоте.

Кузов выкрашен в белый цвет. В нем преобладают округлые формы, что визуально делает автомобиль более компактным. Салон же украшен ярко-красными мягкими чехлами.

Владельцы отмечают минимум электрики в салоне, что можно расценивать как плюс, так и минус.

Многие автомобилисты отмечают такие преимущества Toyota Aygo как маневренность, скорость для небольшого авто и экономичность. На 100 км автомобиль потребляет всего 5 л.

Из минусов автолюбители называют плохую шумоизоляцию, невысокий клиренс и маленький багажник.

У Toyota Aygo бензиновый двигатель на 1 л, механическая коробка передач и 65 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 15 секунд, его максимальная скорость — 157 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 4,6 л на 100 км в городе, 3,4 л — на трассе и 3,8 л — в смешанном режиме.

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