За пределами «каменных джунглей». Премиальный внедорожник продают за 5 млн рублей в Барнауле

Tank 300 2022 года выпуска продают за 5 млн рублей в Барнауле. Этот автомобиль не привык себя ограничивать «каменными джунглями». Объявление размещено на «Авито».

Tank 300 2022 года выпуска за 5 млн рублей

Tank 300 — это среднеразмерный внедорожник «премиум"-класса. Его размеры: длина — 4760 мм, высота — 1903 мм, ширина — 1930 мм.

Дизайн Tank создавали в соответствии с «классическими ценностями» — рамная конструкция, полный привод и неразрезной мост сзади.

Кузов автомобиля выкрашен в серебряный цвет и украшен вставками желтого цвета. Его внешний вид сочетает современные черты с ретро-мотивами.

Салон выполнен в светлом цвете и отделан белой кожей. По центру приборной панели — два 12,3-дюймовых экрана, помещенных под единое стекло. Левый дисплей выводит показания приборной панели, а правый отвечает за медиа.

У Tank 300 бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 227 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 10,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 175 км/ч.