Мощный и сильный Jeep Wrangler продают за 5,9 млн рублей в Барнауле

Jeep Wrangler 2021 года выпуска продают за 5,9 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на «Авито».

Jeep Wrangler 2021 года выпуска за 5,9 млн рублей

Jeep Wrangler — легенда среди внедорожников. Его любят за проходимость по любой местности, благодаря 32-дюймовым шинам, большим тормозам и передовым системам полного привода.

У внедорожника белоснежный кузов. Ему поставили пороги и запасное колесо на багажник с ярко-зеленым диском.

Салон отделан черной кожей. Приборную панель сделали рубиновой. Установили бортовой компьютер. По словам разработчиков, они постарались объединить аутентичность, универсальность, комфорт и интуитивно понятное управление.

У Jeep Wrangler бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 272 лошадиных сил. До «сотки» внедорожник разгоняется за 7 секунд.