Легенда 90-х. Mercedes-Benz продают за полмиллиона рублей спустя 30 лет

Mercedes-Benz S-класса 1992 года выпуска продают за 500 тыс. рублей в Барнауле. Он отлично сохранился спустя 31 год. Объявление размещено на «Авито».

Состояние у 30-летней легенды достойное, заявляет продавец. Mercedes-Benz представлен в редкой комплектации с бесключевым доступом и бортовым компьютером. По словам продавца, в автомобиле все работает без проблем: климат-контроль, подогрев сидений, кондиционер и печка.

Он выкрашен в элегантный черный цвет с металлической решеткой радиатора. Салон отделан белой кожей и украшен деревянными вставками. На крыше есть люк. На задних сиденьях установлена электрическая регулировка, на окнах висят шторки.

За все это время у автомобиля было семь владельцев. Едет Mercedes-Benz мягко и приятно, уверяет продавец. У него стоят зимние колеса R18 на оригинальных дисках Mercedes.

У автомобиля бензиновый двигатель на 5 л, автоматическая коробка передач и 320 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 7,3 секунд, его максимальная скорость — 250 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 17,2 л на 100 км в городе, 10 л — на трассе и 13 л — в смешанном режиме.