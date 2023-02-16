16 февраля
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Автоновости

Что за автомобиль, установивший два рекорда Гиннеса, продают за 5,5 млн рублей в Барнауле

Zeekr 001 2022 года выпуска продают в Барнауле за 5,5 млн рублей. Этот автомобиль успел отметиться двумя рекордами Гиннеса. Объявление размещено на «Авито».

Zeekr 001 2022 года выпуска за 5,5 млн рублей
Zeekr 001 2022 года выпуска за 5,5 млн рублей
Авито

Zeekr 001 — это китайский спортивный электромобиль для состоятельных господ. Для создания его внешнего вида взяли за основу немецкую модель Porsche Panamera Sport Tourismo.

Кузов выкрашен в белый цвет. Салон отделан черной кожей. На приборной панели установлен бортовой компьютер. Управление — на китайском языке.

Zeekr 001 два раза занесен в книгу рекоров Гиннеса. Он развил самую высокую скорость в дрифте — до 207,9 км/ч. И проехал между 50 конусами за рекордно короткое для электромобиля время — 49,05 секунды.

Автомобиль заряжается за 5 минут. У него автоматическая коробка передач и 544 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 3,8 секунд, а его максимальная скорость — более 20 км/ч.

Ранее мы писали про китайский электромобиль Hongqi E-HS9 2022 года выпуска, который продают за 8,2 млн рублей в Барнауле.

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