Что за автомобиль, установивший два рекорда Гиннеса, продают за 5,5 млн рублей в Барнауле

Zeekr 001 2022 года выпуска продают в Барнауле за 5,5 млн рублей. Этот автомобиль успел отметиться двумя рекордами Гиннеса. Объявление размещено на «Авито».

Zeekr 001 — это китайский спортивный электромобиль для состоятельных господ. Для создания его внешнего вида взяли за основу немецкую модель Porsche Panamera Sport Tourismo.

Кузов выкрашен в белый цвет. Салон отделан черной кожей. На приборной панели установлен бортовой компьютер. Управление — на китайском языке.

Zeekr 001 два раза занесен в книгу рекоров Гиннеса. Он развил самую высокую скорость в дрифте — до 207,9 км/ч. И проехал между 50 конусами за рекордно короткое для электромобиля время — 49,05 секунды.

Автомобиль заряжается за 5 минут. У него автоматическая коробка передач и 544 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 3,8 секунд, а его максимальная скорость — более 20 км/ч.

Ранее мы писали про китайский электромобиль Hongqi E-HS9 2022 года выпуска, который продают за 8,2 млн рублей в Барнауле.