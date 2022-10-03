4 октября
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Автоновости

Что за джип в красивом редком цвете продают за 5,7 млн рублей в Барнауле

Jeep Wrangler 2018 года выпуска продается за 5,7 млн рублей в Барнауле. Он выкрашен в редкий оттенок зеленого цвета. Объявление размещено на drom.ru.

Jeep Wrangler, 2018 года за 5,7 млн рублей
Jeep Wrangler, 2018 года за 5,7 млн рублей
Drom.ru

Jeep Wrangler довольно заметен и привлекателен, благодаря необычному окрасу. Такой цвет у него оригинальный, заводской. Внутри же салон отделан черной кожей.

«Полный сток — европейский, собирали в Польше. За исключением фирменных колес Fuel», — уточняет продавец в объявлении.

Прошлый хозяин проехал на джипе 18,3 тыс. км. И все эти километры исключительно в городе, дальше асфальта автомобиль не сходил. И очень зря, ведь Jeep Wrangler отлично подходит для путешествий.

У него высокие колеса, преодолевающие любые препятствия, а в конструкции кузова применили высокопрочные сталь и алюминий. Багажник вмещает почти 900 л.

Он мощный — 272 лошадиных сил. У него бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и полный привод. До 100 км/ч он разгоняется за 7 секунд, а его максимальная скорость — 159 км/ч.

В городе джип потребляет, по паспорту, 15,6 л. За его пределами — 8,8 л.

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