20 сентября
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Автоновости

Что за единственный спортивный кабриолет продают за 1,5 млн рублей ради квартиры и «вискарика с колой» в Барнауле

В Барнауле продают единственную Toyota MR2 с открытым кузовом за 1,5 млн рублей. «Состояние — конфета!» — уверенно заявляет продавец на drom.ru.

Toyota MR2 за 1,5 млн рублей в Барнауле
Toyota MR2 за 1,5 млн рублей в Барнауле
Drom.ru

Ярко-желтый кабриолет тут же приковывает взгляд. Он небольшой — имеет всего два места. У Toyota сделаны передний бампер, боковые секции и задняя «губа» — они кардинально изменили первоначальный вид автомобиля.

«Писать о том, как машина радует глаз, как возле магазина с ней постоянно фотаются, что она управляется, как картинг, и дарит кучу эмоций, я не буду — это и так все знают», — довольно пишет в объявлении владелец авто.

Машина ни разу на попадала в ДТП. Хотя ее пробег — 57 тыс. км.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 1,8 л и 140 лошадиных сил. Коробка передач автоматическая, секвентальная. Владелец подчеркивает, что ее бояться не стоит—- проблем КПП не вызывает.

Перед продажей хозяин кабриолета поменял все жидкости.

Владелец честно признается — расставаться с любимым автомобилем ему совсем не хочется. Даже если продажа сорвется, он будет только рад. Ведь таких машин — единицы.

«Но есть возможность решить квартирный вопрос, потому такая цена, — объясняет продавец причины продажи в описании. — Ну и так, на вискарик с колой останется».

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