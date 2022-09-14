14 сентября
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Автоновости

Что за функциональный снегоход продают по цене автомобиля за 3,3 млн рублей в Алтайском крае

Зима близко, и самое время обратить внимание на подходящий транспорт. На drom.ru продают снегоход Ski-Doo Expedition SE 900 Turbo VIP за 3,3 млн рублей в Бийске.

Снегоход Brp Ski-Doo Expedition SE 900 ACE Turbo VIP
Снегоход Brp Ski-Doo Expedition SE 900 ACE Turbo VIP
Moto-start.su

Снегоход SE 900 Turbo VIP ездит на мощных шипованных гусеницах и может без проблем преодолевать сугробы. Для защиты от идущего снега по бокам от пассажира установлены подкрылки.

У снегохода есть ЖК-дисплей с функциями GPS навигации, музыкой Bluetooth, а также связью между водителей и пассажиром «от шлема к шлему».

Производители позаботились о комфорте водителя по максимуму. У снегохода есть сумка на молнии с подогревом для телефона. Она расположена на крышке переднего перчаточного ящика. В самом ящике есть USB-разъем для телефона.

Кроме того, в снегоходе можно устанавливать дополнительные аксессуары: фаркопы, держатель буров и бензопилы и даже второе сиденье.

«Такой снегоход позволит вам взять все необходимое и поехать на зимнюю рыбалку, справиться с буксировкой саней, поможет на охоте, позволит прокатиться с пассажиром в туристической снегоходной поездке с друзьями», — рассказывает продавец.

Кстати, у снегохода есть турбомотор в 150 лошадиных сил, двигатель объемом 900 куб. см. И багажник, вместимостью до 56 кг.

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