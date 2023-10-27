Синий Jeep Wrangler 2021 года продают в Барнауле за 7,8 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Что за Jeep в самом редком цвете продают в Барнауле за 7,8 млн рублей.

Jeep Wrangler относится к касте автомобилей, которые принято называть имиджевыми и нишевыми, к тому же эта модель "везет" исторический багаж. К примеру, здесь можно снять крышу, двери и откинуть рамку лобового стекла, и ощутить себя в кабриолете или багги, а внешние замки надежно фиксируют длинный капот.

Автомобили со столь серьезными внедорожными возможностями можно буквально сосчитать на пальцах одной руки. Да и то большая часть этих моделей уже не выпускается, или сменила поколение, переквалифицировавшись в кроссоверы с несущим кузовом.

На заднем ряду четырехдверного "американца" просторно. Важно и то, что в Jeep Wrangler не сделано компромиссов относительно интеграции гаджетов (поддерживаются протоколы Apple CarPlay и Android Auto).

Радует графикой и быстродействием тачскрин медиасистемы Uconnect с диагональю 8,4-дюйма. Также можно выделить стильный и ухватистый мультируль с подогревом, информативную аналоговую приборку с крупным цветным дисплеем борткомпьютера, на который выводятся цифровые показания скорости, кнопку пуска мотора, центральную консоль с блоком раздельного климата, камеру заднего вида и передние и задние парковочные датчики.

Владелец отмечает, что цвет у машины довольно редкий. Вы точно будете в центре внимания.

В списке опциональных электронных ассистентов значатся адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки, уже упомянутая система мониторинга слепых зон и предупреждения о возможном столкновении при движении задним ходом.

Wrangler остается одним из самых комфортных рамных внедорожников как на асфальте, так и вне его. И в грязь и в лес, автомобиль проедет на любых кочках.

У Jeep бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 272 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что в Барнауле продают китайца, говорящего на русском. Речь о машине.