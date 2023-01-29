Что за 27-летнего красавца продают за 800 тыс. рублей в Барнауле

Для своих лет Mercedes-Benz выглядит довольно стильно. Кузов выкрашен в темно-серый цвет, который на свету отливает металлическим оттенком. Салон отделан черной кожей.
Владелец починил печку и кондиционер, поменял масла, улучшил качество салона и люк в крыше автомобиля.
За 27 лет автомобиль проехал 353 тыс. км.
У Mercedes-Benz дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 177 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 11 секунд, а его максимальная скорость — 206 км/ч.
По паспорту, автомобиль потребляет 13,8 л на 100 км в городе, 8 л — на трассе и 10,3 л — в смешанном режиме.
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