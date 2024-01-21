BMW Z8 2000 года выпуска продают в Красноярске за 20 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за 23-летний автомобиль продают в Сибири за 20 млн рублей.

Несмотря на то, что выпускался Z8 в 2000-2003 годах, 23-летний возраст ничуть не сказался на нем – дизайн воистину неподвластен времени.

Сейчас эта модель поразит даже видавшего автолюбителя.

Сбоку видны прорезы в передних крыльях и большие колесные диски, по высоте доходящие едва ли не до стекол в дверях. Очень оригинальная и корма, с ее миниатюрными стопами, небольшим багажником и парой круглых сопел выхлопа, выглядывающих в толще бампера

Внутри все подчинено законам скорости – предельно удобно, просто и информативно. Руль с тремя спицами создан в классическом духе, сиденья плотно обхватывают тело со всех сторон, а приборная панель разместилась в центре торпедо, чтобы не загораживать обзор.

Стоит отметить также высокое расположение трансмиссионного тоннеля, а также минимум клавиш. Сама панель выполнена в форме полумесяца, а складная крыша гарантирует возможность прокатиться с ветерком.

"BМW Z8 - икона стиля и укpашение для любой коллекции", - подчеркивает продавец.

BMW чуть ли нe единствeнный автомобиль 2000 года выпуска, кoтoрый только доpoжaeт.

Машина доступна под заказ.

У Z8 бензиновый двигатель на 4,9 л, механическая коробка передач и 400 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что легендарный автомобиль продают в Сибири за 285 млн рублей.

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