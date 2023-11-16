16 ноября
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Автоновости

Что за машина, которая покорила автомобильный рынок, продается в Барнауле

Li L9 - именно такое название у хитового автомобиля. Его продают в Барнауле за 8,5 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Что за машина, которая покорила автомобильный рынок, продается в Барнауле.
Что за машина, которая покорила автомобильный рынок, продается в Барнауле.
drom.ru

Полноразмерный гибридный кроссовер Li Auto L9 дебютировал в Китае летом прошлого года.

Эта модель уже успела получить национальную автомобильную премию в Китае и вызвать интерес у российских покупателей.

Кузов L9 на 80% изготовлен из высокопрочной термо-формованной стали в сочетании с двойными передними балками из алюминиевого сплава, что позволяет смягчить лобовой удар и защитить водителя и пассажиров.

Владелец отмечает следующие преимущества

  • высокотехнологичные инновации
  • премиум сборка
  • маленький налог
  • доводчики всех дверей
  • массажи всех сидений
  • маленький расход
  • панорамная крыша
  • капитанские сидения и дополнительный задний ряд

Привычной приборной панели у водителя нет, есть небольшой дисплей на руле, который отображает скорость, запас хода и режим езды.

А вот проекция на лобовом окне достойна отдельного внимания, она полностью заменят классическую приборную панель.

У Li бензиновый двигатель на полтора литра, автоматическая коробка передач, 154 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за модный автомобиль Changan продают в Барнауле за 2,8 млн рублей.

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