Что за машина, которая покорила автомобильный рынок, продается в Барнауле.

Полноразмерный гибридный кроссовер Li Auto L9 дебютировал в Китае летом прошлого года.
Эта модель уже успела получить национальную автомобильную премию в Китае и вызвать интерес у российских покупателей.
Кузов L9 на 80% изготовлен из высокопрочной термо-формованной стали в сочетании с двойными передними балками из алюминиевого сплава, что позволяет смягчить лобовой удар и защитить водителя и пассажиров.
Владелец отмечает следующие преимущества
- высокотехнологичные инновации
- премиум сборка
- маленький налог
- доводчики всех дверей
- массажи всех сидений
- маленький расход
- панорамная крыша
- капитанские сидения и дополнительный задний ряд
Привычной приборной панели у водителя нет, есть небольшой дисплей на руле, который отображает скорость, запас хода и режим езды.
А вот проекция на лобовом окне достойна отдельного внимания, она полностью заменят классическую приборную панель.
У Li бензиновый двигатель на полтора литра, автоматическая коробка передач, 154 лошадиных сил.
Ранее стало известно, что за модный автомобиль Changan продают в Барнауле за 2,8 млн рублей.