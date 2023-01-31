Что за монументальный пикап-бегемот продают за 12 млн рублей в Барнауле

GMC Yukon AT 2022 года выпуска продают за 12 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на « Авито ».

GMC Yukon 2022 года выпуска за 12 млн рублей

GMC Yukon AT называют полноправным американским бегемотом. Он довольно габаритный.

У автомобиля квадратный кузов в черном глянцевом цвете. Перед украшает большая решетка радиатора, а фары подсвечены голубым цветом. В оформлении авто преобладает хром.

Салон отделан коричневой кожей. Приборная панель подсвечена неоновым цветом. В автомобиле вмещается до семи человек. Для пассажиров установили телевизоры на подголовниках сидений.

У автомобиля бензиновый двигатель на 6,2 л, мощностью 426 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач. До «сотки» GMC Yukon разгоняется за 16,8 секунд.

По паспорту, GMC Yukon потребляет 11,2 л на 100 км в городе, 14 л — на трассе.