31 января
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Автоновости

Что за монументальный пикап-бегемот продают за 12 млн рублей в Барнауле

GMC Yukon AT 2022 года выпуска продают за 12 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на «Авито».

GMC Yukon 2022 года выпуска за 12 млн рублей
GMC Yukon 2022 года выпуска за 12 млн рублей
Авито

GMC Yukon AT называют полноправным американским бегемотом. Он довольно габаритный.

У автомобиля квадратный кузов в черном глянцевом цвете. Перед украшает большая решетка радиатора, а фары подсвечены голубым цветом. В оформлении авто преобладает хром.

Салон отделан коричневой кожей. Приборная панель подсвечена неоновым цветом. В автомобиле вмещается до семи человек. Для пассажиров установили телевизоры на подголовниках сидений.

У автомобиля бензиновый двигатель на 6,2 л, мощностью 426 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач. До «сотки» GMC Yukon разгоняется за 16,8 секунд.

По паспорту, GMC Yukon потребляет 11,2 л на 100 км в городе, 14 л — на трассе.

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