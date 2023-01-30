30 января
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Автоновости

Как настоящий Бамблби. Желтый Chevrolet-трансформер продают за 7 млн рублей в сибирском городе

Chevrolet Corvette 2019 года выпуска продают за 7 млн рублей в Новосибирске. Он очень напоминает желтого трансформера Бамблби из популярной серии фильмов. Объявление размещено на «Авито».

Chevrolet Corvette 2019 года за 7 млн рублей
Chevrolet Corvette 2019 года за 7 млн рублей
Авито

Chevrolet Corvette — яркий кабриолет-купе. У него жесткая крыша, желтый родной окрас и черный кожаный салон.

Трудно не провести параллели с известным Chevrolet, который использовали в фильме для образа Бамблби из американского научно-фантастического приключенческого фильма о трансформерах. Примечательно, что продаваемый автомобиль родом из США. Однако в киноленте фигурировал Chevrolet Camaro, а в Новосибирске продают Chevrolet Corvette.

«Проехал 5 тыс. км — восторг! Продаю, потому что купили последний кузов на аукционе», — рассказывает владелец.

У автомобиля бензиновый двигатель на 6,2 л, автоматическая коробка передач и 466 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется всего за 4 секунды. Его максимальная скорость — 290 км/ч.

По паспорту, Chevrolet потребляет 19,5 л на 100 км в городе, 8,3 л — на трассе и 12,4 л — в смешанном режиме.

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