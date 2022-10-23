23 октября
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Автоновости

Что за отреставрированную легенду продают за 2 млн рублей в Барнауле

Mercedes-Benz W115 1974 года выпуска продают за 2 млн рублей в Барнауле. Таких автомобилей осталось очень мало в продаже из-за прекращения их выпуска. Объявление размещено на Авито.

Mercedes-Benz W115, 1974 года выпуска за 2 млн рублей
Mercedes-Benz W115, 1974 года выпуска за 2 млн рублей
Авито

Не часто встретишь на рынке Mercedes-Benz W115 — особенно в таком безупречном виде.

Идеальный белый кузов, кожаный салон и оригинальная приборная панель — автомобиль словно только что выпустили в продажу.

Mercedes-Benz W115 стал первой по-настоящему массовой серией легковых автомобилей бизнес-класса от Mercedes-Benz.

У владельца эта легенда уже более десяти лет. Хотя пробег относительно небольшой — 5 тыс. км.

Продавец проделал большую работу и сохранил первоначальный вид автомобиля спустя 47 лет.

У Mercedes-Benz W115 дизельный двигатель на 2 л, механическая коробка передач и 55 лошадиных сил.

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