Что за отреставрированную легенду продают за 2 млн рублей в Барнауле

Не часто встретишь на рынке Mercedes-Benz W115 — особенно в таком безупречном виде.
Идеальный белый кузов, кожаный салон и оригинальная приборная панель — автомобиль словно только что выпустили в продажу.
Mercedes-Benz W115 стал первой по-настоящему массовой серией легковых автомобилей бизнес-класса от Mercedes-Benz.
У владельца эта легенда уже более десяти лет. Хотя пробег относительно небольшой — 5 тыс. км.
Продавец проделал большую работу и сохранил первоначальный вид автомобиля спустя 47 лет.
У Mercedes-Benz W115 дизельный двигатель на 2 л, механическая коробка передач и 55 лошадиных сил.