Что за самая дорогая Toyota в Алтайском крае продается за 15 млн рублей в Барнауле

Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска продается за 15 млн рублей в Барнауле. Это самый дорогой автомобиль данной марки во всем Алтайском крае. Объявление размещено на drom.ru.

Toyota Land Cruiser выглядит довольно солидно. У него белый кузов с серебристой решеткой радиатора. Подсвечиваются боковые подножки. Салон обтянут черной кожей. Сиденье водителя имеет электрорегулирову поясничной опоры, а также «помнит» положение водителя и настраивается в трех положениях.

В автомобиле установлен центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой. Доступ в автомобиль управляется интеллектуальной системой, а двигатель запускается нажатием кнопки Smart Entry & Push Start.

Настроена система поддержания постоянной скорости на бездорожье с пятью фиксированными скоростями. А также система вызова экстренных оперативных служб.

Toyota Land Cruiser абсолютно новый и пока еще не имеет пробега. У него есть бензиновый двигатель на 3,4 л, автоматическая коробка передач и 415 лошадиных сил. По паспорту, он расходует почти 17 л в городе, а за его пределом — около 10 л.

Разгоняется автомобиль за 7 секунд, а его максимальная скорость — 210 км/ч.