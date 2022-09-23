23 сентября
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Автоновости

Что за самая дорогая Toyota в Алтайском крае продается за 15 млн рублей в Барнауле

Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска продается за 15 млн рублей в Барнауле. Это самый дорогой автомобиль данной марки во всем Алтайском крае. Объявление размещено на drom.ru.

Toyota Land Cruiser 2021 года за 15 млн рублей
Toyota Land Cruiser 2021 года за 15 млн рублей
Drom.ru

Toyota Land Cruiser выглядит довольно солидно. У него белый кузов с серебристой решеткой радиатора. Подсвечиваются боковые подножки. Салон обтянут черной кожей. Сиденье водителя имеет электрорегулирову поясничной опоры, а также «помнит» положение водителя и настраивается в трех положениях.

В автомобиле установлен центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой. Доступ в автомобиль управляется интеллектуальной системой, а двигатель запускается нажатием кнопки Smart Entry & Push Start.

Настроена система поддержания постоянной скорости на бездорожье с пятью фиксированными скоростями. А также система вызова экстренных оперативных служб.

Toyota Land Cruiser абсолютно новый и пока еще не имеет пробега. У него есть бензиновый двигатель на 3,4 л, автоматическая коробка передач и 415 лошадиных сил. По паспорту, он расходует почти 17 л в городе, а за его пределом — около 10 л.

Разгоняется автомобиль за 7 секунд, а его максимальная скорость — 210 км/ч.

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