21 мая
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Что за серебристый суперкар продают за 10 млн рублей в Барнауле

Mercedes-Benz AMG GT 2019 года выпуска продают за 10 млн рублей в Барнауле.

Mercedes-Benz AMG GT 2019 года выпуска
Mercedes-Benz AMG GT 2019 года выпуска
Drom.ru

Лифтбэк Mercedes-Benz AMG GT позиицонирует себя как четырехдверное купе. У него динамичный силуэт с покатой крышей, длинный капот и безрамочные двери.

Перед украшает решетка радиатора с вертикальными ребрами. Внимание привлекают мощные колесные арки и воздухозаборники в передних крыльях.

Салон отделан черной кожей. В автомобиле помещаются четыре человека. Водителя приятно удивит спортивный руль с сенсорными панелями.

На приборной панели размещены два массивных дисплея 12,3 дюймов системы Widescreen Cockpit. Дополнительно она имеет подсветку разных цветов.

У Mercedes-Benz AMG GT гибридный двигатель с потреблением бензина на 3 л, автоматическая коробка передач и 367 лошадиных сил.

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