Porsche Panamera Turbo 2024 года выпуска продают в Красноярске за 36 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за турбо Porsche продают в Сибири за 36 млн рублей.

Компания Porsche представила совершенно новое третье поколение Panamera, показав обновленный экстерьер и интерьер, а также расширенную линейку силовых агрегатов E-Hybrid и современную систему активной пневматической подвески.

Внешний дизайн Porsche Panamera 2024 привлекает взгляды своей изящностью и динамичностью.

Увеличенные центральные воздухозаборники теперь напоминают решетку радиатора, а стандартные светодиодные матричные фары имеют новую форму, дополняющую выпуклые крылья. Хотя общий профиль остается знакомым, заметные улучшения включают лучшую интеграцию боковых жабр с передними крыльями и безрамные задние окна.

В салоне изюминкой является трехэкранная компоновка в стиле Taycan. Опциональный 10,9-дюймовый дисплей для переднего пассажира объединяет 12,6-дюймовую изогнутую цифровую приборную панель и центральный сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Panamera Turbo E-Hybrid 2024 года оснащен «обновленным» 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом в паре с одним электродвигателем, интегрированным в обновленную 8-ступенчатую коробку передач PDK с двойным сцеплением, а также более крупным аккумулятором емкостью 25,9 кВтч.

Совокупная мощность гибридной системы достигает 670 л.с., что позволяет разгоняться до 96 км/ч всего за 3 секунды и развивать максимальную скорость 314 км/ч.

Ранее сообщалось, что идеальный Bentley Continental продают в Сибири за 27 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале