Что за уникальный внедорожник для души продают за 5 млн рублей в Барнауле

Toyota Land Cruiser 2006 года продают за 5 млн рублей в Барнауле. Владелец называет его одним из самых уникальных автомобилей в России. Объявление размещено на «Авито».

Хозяин автомобиля гордо заявляет, что его Toyota Land Cruiser один из немногих внедорожников с модификацией 105. Такие «стопятки» выпускались с 1997 года по 2008.

Toyota Land Cruiser в отличном состоянии. Его кузов выкрашен в темно-фиолетовый цвет. У него мощный перед с выраженной решеткой радиатора, покатый багажник с запасным колесом и дополнительное место на крыше.

Салон отделан белоснежной кожей и украшен вставками из дерева. По словам продавца, передние сиденья полностью перешиты новой дорогой кожей.

Владелец вложил немало сил и средств в автомобиль. Он поставил новый мотор, который «так и шепчет». Установил расширители из стекловолокна, сделанные на заказ, а также «поколдовал» над мостами и подвесками.

У Toyota Land Cruiser бензиновый двигатель на 4,5 л, механическая коробка передач и 212 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 11,7 секунд, его максимальная скорость — 170 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет на 100 км 22,4 л в городе, 13,3 л на трассе и 16,6 л в смешанном цикле.