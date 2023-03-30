30 марта
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Автоновости

Смесь агрессии и азарта. Dodge Charger продают за 2,3 млн рублей в Барнауле

Dodge Charger 2017 года выпуска продают за 2,3 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Dodge Charger 2017 года за 2,3 млн рублей
Dodge Charger 2017 года за 2,3 млн рублей
Drom.ru

Дизайн Dodge Charger сочетает в себе скорость, брутальность и азарт. Кузов выкрашен в черный, посередине украшают полосы серого и ярко-оранжевых цветов.

Салон же отделан черной и красной кожей. На приборной панели установлен бортовой компьютер с мультимедийно-развлекательным комплексом.

В автомобиле есть круиз-контроль, сервоприводы и обогрев зеркал, розетка для задних пассажиров и точка доступа в интернет.

У Dodge Charger бензиновый двигатель на 3,6 л, автоматическая коробка передач и 302 лошадиных сил. Его пробег — 43 тыс. км.

До «сотки» автомобиль разгоняется за 6,8 секунд, его максимальная скорость — 250 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет на 100 км 12,4 л в городе, 7,6 л на трассе и 10,2 л в смешанном цикле.

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