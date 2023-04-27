27 апреля
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Автоновости

Что за «заводную крошку» продают за 780 тыс. рублей в Барнауле

Nissan Leaf 2014 года выпуска продают за 780 тыс. рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Nissan Leaf 2014 года выпуска
Nissan Leaf 2014 года выпуска
Drom.ru

Nissan Leaf — это компактный электромобиль. Его габариты: 4460 — 1770 — 1550. У него вытянутый округлый кузов, созданный по законам аэродинамики. Это позволяет электромобилю лучше рассекать воздух и тем самым экономить энергию. Также это снижает общий уровень шумов.

Бампер украшает V-образный дизайн. Кузов выкрашен в серебристый цвет. Салон отделан тканью. Есть мультируль, медиасистема и камера заднего вида. Для удобства водителя установлены подогрев сидений и руля, система курсовой стабилизации.

Nissan Leaf приводится в движение 80-киловаттным мотором. Заряжается электромобиль в течение часа. Заряда хватает на 160 км.

У электромобиля автоматическая коробка передач и 109 лошадиных сил. Пробег — 113 тыс. км. До «сотки» он разгоняется за 11 секунд.

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