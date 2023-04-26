Корейский пузатик. Hyundai Staria продают за 5,2 млн рублей в Барнауле

Hyundai Staria 2021 года выпуска из Южной Кореи продают за 5,2 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Hyundai Staria продают за 5,2 млн рублей в Барнауле

Hyundai Staria — большой корейский минивэн. Его габариты — 5255 на 1995 на 1990. У него угловатый, почти квадратный кузов со скошенным капотом. Перед украшает массивная решетка радиатора и узкая полоска фар.

У него переднеприводная компоновка с поперечным расположением мотора.

Салон отделан бежевой кожей и вмещает до семи человек. На передней панели установлены два сенсорных дисплея — перед рулем и между сидениями. В автомобиле также есть подсветка.

Последний ряд сидений можно сложить и увеличить багажное пространство.

У Hyundai Staria дизельный двигатель на 2,2 л, автоматическая коробка передач и 177 лошадиных сил. Пробег — 81 тыс. км.

По паспорту, автомобиль потребляет на 100 км 9,2 л в городе, 12 л на трассе и 10,3 л в смешанном цикле.