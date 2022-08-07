8 августа
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Автоновости

Чуйский тракт перекроют в Алтайском крае утром 8 августа из-за военных учений

Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае в понедельник, 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Армия России. Военная техника.
Армия России. Военная техника.
минобороны.рф, CC BY 4.0

Речь идет об участке «Новокраюшкино — автодорога „Первомайское — Новокраюшкино“ — Чуйский тракт — Озерки — ЗАТО Сибирский». Ограничение движения продлится с 5:00 до 8:00.

Автолюбителям рекомендуется заблаговременно выбирать время и маршрут движения с учетом временного перекрытия трассы.

Отметим, что это не первое ограничение движения из-за проезда военных колонн в последнем месяце лета. В частности, по той же причине алтайские дороги перекрывали 5 августа.

Ранее сообщалось, что вечером 4 августа на Чуйском тракте произошла авария — военный тягач подмял под себя «Жигули». УГИБДД ГУ МВД России по краю раскрыли подробности произошедшего.

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