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Автоновости

Деньги с лихачей. Каким новым штрафом будут облагать водителей

Для российских водителей введут новый штраф, заявила Ирина Рукавишникова, зампред комитета по конституционному законодательству Совета Федерации. Какой — рассказываем в разборе altapress.ru.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.
1
О каком штрафе идет речь?

По словам Рукавишниковой, для автомобилистов появится штраф за опасное вождение.

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года (тогда нарушителей наказывали за элементы такого вождения), но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», — пояснила она РИА «Новости».

2
За какие нарушения будет грозить новый штраф?

Административную меру будут применять к тем, кто резко перестраивается сразу через две полосы движения, не соблюдает дистанцию, систематически обгоняет другие машины на скорости.

Штрафы.
Штрафы.
Павел Водопьянов
3
Какую сумму будут платить «опасные» водители?

Сенатор пояснила, что, согласно обновленному КоАП, штраф за опасную езду составит 3 тыс. рублей.

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