Деньги с лихачей. Каким новым штрафом будут облагать водителей

По словам Рукавишниковой, для автомобилистов появится штраф за опасное вождение.
«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года (тогда нарушителей наказывали за элементы такого вождения), но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», — пояснила она РИА «Новости».
Административную меру будут применять к тем, кто резко перестраивается сразу через две полосы движения, не соблюдает дистанцию, систематически обгоняет другие машины на скорости.
Сенатор пояснила, что, согласно обновленному КоАП, штраф за опасную езду составит 3 тыс. рублей.