Деньги с лихачей. Каким новым штрафом будут облагать водителей

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О каком штрафе идет речь?

По словам Рукавишниковой, для автомобилистов появится штраф за опасное вождение.

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года (тогда нарушителей наказывали за элементы такого вождения), но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», — пояснила она РИА «Новости».