Дымовая завеса над проливом: закрыли движение по Крымском мосту

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причины произошедшего не указываются.

Однако стало известно, что две ракеты военные сбили в районе Керченского пролива силами ПВО, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он отметил — Крымский мост не поврежден.

Спецслужбы при атаке поставили на мосту дымовую завесу.

Накануне в ночь на 12 августа движение по мосту также закрывали.

Ранее заградительные боны установили для защиты Крымского моста. По обе стороны Крымского моста установили боны для защиты от атаки подводных и надводных дронов. Со временем боны будут установлены по всей протяженности моста. Напоминаем, что ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что разрушена 145-я опора. Однако позже Минтранс опроверг эту информацию и заявил, что повреждено только дорожное полотно, а конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.