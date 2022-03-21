Доработка техрегламента: экостандарты для российских двигателей будут отброшены в 2015 год

Власти России разрешат КамАЗу, Уралу и ГАЗу пренебречь экологией, пишет « Коммерсант » со ссылкой на источники.

По их словам, правительство готовит доработки в Техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств».

Изменения коснутся требований к выбросам вредных веществ: экологический класс «Евро-5» перестанет быть обязательным для грузовиков.

Апрельские эконормы

Производить грузовики, удовлетворяющие требованиям действующего Техрегламента, КамАЗ и Урал смогут примерно до конца апреля, пишет издание. Без импортных блоков управления двигателей и выхлопных систем отечественные грузовики не смогут уложиться в эконормы «Евро-5».

Аналогичные проблемы у двигателей ЯМЗ, которыми оснащают грузовые автомобили «Группы ГАЗ» — «ГАЗоны-NEXT» и «Уралы-NEXT».

Отечественные дизели зависят от поставок топливной аппаратуры Bosch. В оценке экологического класса российских моторов без иностранных компонентов эксперты расходятся — это может быть и «Евро-4» (образца 2005 года), и «Евро-2» (образца 1995 года).

Временная мера

Смягчение Техрегламента считают временной мерой, которая позволит сохранить производство грузовиков в условиях запрета их импорта из стран Европы и США, пишет Lenta.ru.

Эксперты не разделяют оптимизма по импортозамещению зарубежных блоков управления двигателями и современных выхлопных систем с каталитическими нейтрализаторами.

КамАЗ. kamaz.ru

Особое мнение

Ранее директор барнаульского автоцентра КАМАЗ рассказал о ситуации на авторынке.

Отечественные производители легковых и грузовых автомобилей отходят от использования запчастей из Европы. Российских разработок для внедрения в производство достаточно. Сейчас их необходимо будет только доработать и реализовать.

«По грузовой технике, могу с уверенностью сказать, что отказ КАМАЗа от электронных европейских компонентов предполагает уход с рынка автомобилей уровня Евро-5. На протяжении многих лет мы слышали просьбы клиентов о необходимости отказаться от сложных комплектующих, которые в первую очередь сложны в самостоятельном обслуживании. В новых условиях с точки зрения приобретения и обслуживания техники этот фактор станет более привлекательным для конечного потребителя», — цитирует Лисицына пресс-служба АКЗС.

Директор автоцентра предположил, что другие бренды как российского производства (УРАЛ), так и бренда белорусских коллег (МАЗ) будут пользоваться хорошим спросом и будут широко представлены на всем российском авторынке.