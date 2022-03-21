Доработка техрегламента: экостандарты для российских двигателей будут отброшены в 2015 год

По их словам, правительство готовит доработки в Техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств».
Изменения коснутся требований к выбросам вредных веществ: экологический класс «Евро-5» перестанет быть обязательным для грузовиков.
Апрельские эконормы
Производить грузовики, удовлетворяющие требованиям действующего Техрегламента, КамАЗ и Урал смогут примерно до конца апреля, пишет издание. Без импортных блоков управления двигателей и выхлопных систем отечественные грузовики не смогут уложиться в эконормы «Евро-5».
Аналогичные проблемы у двигателей ЯМЗ, которыми оснащают грузовые автомобили «Группы ГАЗ» — «ГАЗоны-NEXT» и «Уралы-NEXT».
Отечественные дизели зависят от поставок топливной аппаратуры Bosch. В оценке экологического класса российских моторов без иностранных компонентов эксперты расходятся — это может быть и «Евро-4» (образца 2005 года), и «Евро-2» (образца 1995 года).
Временная мера
Смягчение Техрегламента считают временной мерой, которая позволит сохранить производство грузовиков в условиях запрета их импорта из стран Европы и США, пишет Lenta.ru.
Эксперты не разделяют оптимизма по импортозамещению зарубежных блоков управления двигателями и современных выхлопных систем с каталитическими нейтрализаторами.
Особое мнение
Ранее директор барнаульского автоцентра КАМАЗ рассказал о ситуации на авторынке.
Отечественные производители легковых и грузовых автомобилей отходят от использования запчастей из Европы. Российских разработок для внедрения в производство достаточно. Сейчас их необходимо будет только доработать и реализовать.
«По грузовой технике, могу с уверенностью сказать, что отказ КАМАЗа от электронных европейских компонентов предполагает уход с рынка автомобилей уровня Евро-5. На протяжении многих лет мы слышали просьбы клиентов о необходимости отказаться от сложных комплектующих, которые в первую очередь сложны в самостоятельном обслуживании. В новых условиях с точки зрения приобретения и обслуживания техники этот фактор станет более привлекательным для конечного потребителя», — цитирует Лисицына пресс-служба АКЗС.
Директор автоцентра предположил, что другие бренды как российского производства (УРАЛ), так и бренда белорусских коллег (МАЗ) будут пользоваться хорошим спросом и будут широко представлены на всем российском авторынке.