21 марта
﻿
Автоновости

Доработка техрегламента: экостандарты для российских двигателей будут отброшены в 2015 год

Власти России разрешат КамАЗу, Уралу и ГАЗу пренебречь экологией, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Грузовик.
Грузовик.
CC0

По их словам, правительство готовит доработки в Техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств».

Изменения коснутся требований к выбросам вредных веществ: экологический класс «Евро-5» перестанет быть обязательным для грузовиков.

Апрельские эконормы

Производить грузовики, удовлетворяющие требованиям действующего Техрегламента, КамАЗ и Урал смогут примерно до конца апреля, пишет издание. Без импортных блоков управления двигателей и выхлопных систем отечественные грузовики не смогут уложиться в эконормы «Евро-5».

Аналогичные проблемы у двигателей ЯМЗ, которыми оснащают грузовые автомобили «Группы ГАЗ» — «ГАЗоны-NEXT» и «Уралы-NEXT».

Отечественные дизели зависят от поставок топливной аппаратуры Bosch. В оценке экологического класса российских моторов без иностранных компонентов эксперты расходятся — это может быть и «Евро-4» (образца 2005 года), и «Евро-2» (образца 1995 года).

Временная мера

Смягчение Техрегламента считают временной мерой, которая позволит сохранить производство грузовиков в условиях запрета их импорта из стран Европы и США, пишет Lenta.ru.

Эксперты не разделяют оптимизма по импортозамещению зарубежных блоков управления двигателями и современных выхлопных систем с каталитическими нейтрализаторами.

КамАЗ.
КамАЗ.
kamaz.ru

Особое мнение

Ранее директор барнаульского автоцентра КАМАЗ рассказал о ситуации на авторынке.

Отечественные производители легковых и грузовых автомобилей отходят от использования запчастей из Европы. Российских разработок для внедрения в производство достаточно. Сейчас их необходимо будет только доработать и реализовать.

«По грузовой технике, могу с уверенностью сказать, что отказ КАМАЗа от электронных европейских компонентов предполагает уход с рынка автомобилей уровня Евро-5. На протяжении многих лет мы слышали просьбы клиентов о необходимости отказаться от сложных комплектующих, которые в первую очередь сложны в самостоятельном обслуживании. В новых условиях с точки зрения приобретения и обслуживания техники этот фактор станет более привлекательным для конечного потребителя», — цитирует Лисицына пресс-служба АКЗС.

Директор автоцентра предположил, что другие бренды как российского производства (УРАЛ), так и бренда белорусских коллег (МАЗ) будут пользоваться хорошим спросом и будут широко представлены на всем российском авторынке.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость