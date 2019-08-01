Мэрия предлагает обсудить странный проект развития дорожной сети в Барнауле

Непонятный замысел
Администрация Барнаула заказала проект в Красноярскгражданпроекте. Его подготовили в 2019 году, следует из пояснительной записки. Он включает план мероприятий по развитию дорожной сети, общественного транспорта, озеленению города, строительство велодорожек. Также здесь оговариваются принципы развития инженерных сетей города: водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения и другие пункты.
В набор документов входят пояснительная записка и карты. Однако на них не обозначены названия улиц и другие ориентиры, которые могли бы помочь понять замысел авторов.
В проекте сказано, что в 2014 году в городском округе проживало 695 тыс. человек. Он ссылается на генеральный план города. «Развитие и классификация улично-дорожной сети в проекте приняты в соответствии с генеральным планом», — сказано в пояснительной записке. Однако в ней не указано, какой именно генплан — действующий до сих пор с 2010 по 2025 годы или проект, рассчитанный до 2036-го. Также настораживает что чиновники предлагают строить Северный обход, однако его давно переименовали в Южный.
Напомним, последний успешно прошел процедуру общественных обсуждений, в том числе экспертные советы, но еще не утвержден. Планируется, что в августе его представят на рассмотрение городской думы. На сентябрь намечено рассмотрение правил землепользования и застройки города.
Отметим, что мэрия уже сотрудничала с красноярским институтом. В 2010 году от выиграл аукцион на «Выполнение научно-исследовательской работы по разработке Проекта планировки улично-дорожной сети городского округа — города Барнаула Алтайского края». Документ подготовили за 7 млн рублей.
На момент публикации администрация Барнаула не пояснила суть проекта планировки дорожной сети.
Какие дороги хотят обновить и построить в Барнауле?
Павловский тракт. Реконструкция.
Центральная дуговая магистраль. Протяженность 13 км. Начинается от ул. Парфенова около старого моста через Обь, который надо реконструировать. Вдоль Гужетранспортной доходит до Кулагина, а затем через ул. Красный текстильщик и Коммунаров до Власихинской. То есть обходит центр с запада и севера, от Змеиногорского до Павловского тракта.
Расширение и продление Власихинской от поворота на шоссе Ленточный Бор до ул. Фурманова (2,1 км). Улица протянется под ж\д развязку вдоль Пивоварки до Кутузова и будущей Мамонтовской магистрали.
«Молодежный въезд». Магистраль продолжает ул. Молодежную на запад и восток. Проходит с южной стороны магистральных железнодорожных путей, имеет развязку на пересечении с шоссе Ленточный Бор.
«Северное шоссе». Дорога между Павловским трактом вдоль территории аэропорта до пересечения пр. Космонавтов с Гоньбинским трактом.
«Мамонтовская магистраль».Обеспечивает связь западного подхода к Обскому мосту с Центральной Дуговой магистралью и шоссе Ленточный Бор. Одновременно со строительством магистрали производится санация и берегоукрепление Барнаулки.
Автомобильно-трамвайный тоннель под железнодорожными путями ст. Барнаул. Он соединит ул. Социалистическую, пр. Красноармейский пр. и ул. Юрина (1,5 км с пандусами).
Северный обход и примыкающие к нему магистрали. Трасса начинается от автодороги Новосибирск — Бийск севернее Новоалтайска. Пересекает Обь по новому мосту, Гоньбинский тракт и обходит территорию аэропорта с запада. Направляется на юг — юго-восток до пересечения со Змеиногорским трактом.
Змеиногорский тракт и магистраль в юго-западном пригородном планировочном районе.
Обходная автодорога Бельмесево — Лебяжье — Новосиликатный. Связывает Змеиногорский тракт, вновь осваиваемые территории п. Бельмесево, п. Лебяжье с Кулундинском въездом и Молодежным въездом, автодорогой Дальний обход в районе п. Новосиликатный.
Сеть автодорог для Юго-Западного района (юго-западнее п. Лебяжье).
Где изучить проект
Ссылка на документ (карты и пояснительную записку) размещена на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Также с ним можно ознакомиться на экспозициях, организованных на улице Короленко, 65, Никитина, 60, 50 лет СССР, 12, проспекте Красноармейском, 104 и Комсомольский, 108а, а также на улице Георгия Исакова, 230 до 16 октября.
Посетителей принимают понедельник — четверг с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00, пятница с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00