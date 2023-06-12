12 июня
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Автоновости

Дорогу до Телецкого озера закрыли из-за непростой паводковой ситуации

Власти Республики Алтай приняли решение закрыть на время дорогу до Телецкого озера из-за непростой паводковой ситуации в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Турочакского района.

Телецкое озеро.
Телецкое озеро.
Алтайский биосферный заповедник

На время закрывают дорогу общего пользования Республики Алтай "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск - Артыбаш (Телецкое озеро)" на участке км 151+500 - км 151+950.

Ограничения будут действовать с 11 июня по 13 июня 14:00.

Проезд будет открыт только для грузовых транспортных средств и средств повышенной проходимости.

Во время ограничения будет доступно движение по дороге «Горно-Алтайск - Чоя - Турочак - Бийск» для любого транспорта.

Ранее отдыхающие на берегу Телецкого озера застряли у "жемчужины Алтая" из-за разлива коварной реки.

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