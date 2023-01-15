15 января
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Автоновости

Дорогу в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн

Две трассы перекроют из-за движения военных колонн в Алтайском крае 16 января. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Армия России. Военная техника.
Армия России. Военная техника.
минобороны.рф, CC BY 4.0

Движение будет ограничено для всех видов транспорта на следующих участках дорог:

  • С 5:00 до 8:30 — автодорога «Н.п. Косиха — автодорога «Подъезд к с. Косиха» — автодорога Р-256.
  • С 21: 45 до 22:55 — автодорога «Б. Ключи — Р-256 — Жилино».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее в регионе сняли ограничения, связанные с плохой погодой, для движения автотранспорта на всех участках автодорог края.

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