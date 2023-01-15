Дорогу в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн

Движение будет ограничено для всех видов транспорта на следующих участках дорог:
- С 5:00 до 8:30 — автодорога «Н.п. Косиха — автодорога «Подъезд к с. Косиха» — автодорога Р-256.
- С 21: 45 до 22:55 — автодорога «Б. Ключи — Р-256 — Жилино».
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Ранее в регионе сняли ограничения, связанные с плохой погодой, для движения автотранспорта на всех участках автодорог края.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!