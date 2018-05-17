Дорожники хотят оштрафовать байкеров Хирурга за селфи на Крымском мосту

Согласно ПДД, за остановку на мосту с двумя полосами движения в одну сторону, грозит штраф.

В управлении федеральных автодорог "Тамань" прокомментировали ситуацию с фотографированием байкеров:

— Информация об остановке у арки Крымского моста (полосы движения в сторону Керчи) группы мотоциклистов была незамедлительно передана службой эксплуатации на пост ДПС на керченском берегу для принятия дальнейших действий в отношении нарушителей ПДД.

Как рассказали дорожники, на мосту соблюдение ПДД контролируют с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением. По трассе установлены 19 камер видеонаблюдения и 10 камер системы предотвращения ДТП. Видеоинформация выводится на мониторы.

Напомним, что Крымский мост для движения легкового автотранспорта и автобусов отрыли утром 16 мая. А 15 мая по мосту проехал Владимир Путин, сидевший за рулем КамАЗа. К этому автопробегу тоже возникли вопросы, так как президент вел грузовик, не пристегнувшись ремнем.

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