Дорожники хотят оштрафовать байкеров Хирурга за селфи на Крымском мосту

16 мая среди первых проехавших по Крымскому мосту были байкеры, возглавляемые лидером мотогруппировки "Ночные волки" Александром Залдостановым, известного по прозвищу Хирург. Как оказалось, мотоциклисты остановились у арки и делали сэлфи. А остановка на мосту является нарушением ПДД, пищет RT.
Согласно ПДД, за остановку на мосту с двумя полосами движения в одну сторону, грозит штраф.
В управлении федеральных автодорог "Тамань" прокомментировали ситуацию с фотографированием байкеров:
— Информация об остановке у арки Крымского моста (полосы движения в сторону Керчи) группы мотоциклистов была незамедлительно передана службой эксплуатации на пост ДПС на керченском берегу для принятия дальнейших действий в отношении нарушителей ПДД.
Как рассказали дорожники, на мосту соблюдение ПДД контролируют с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением. По трассе установлены 19 камер видеонаблюдения и 10 камер системы предотвращения ДТП. Видеоинформация выводится на мониторы.
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Мытищинцы на открытии Крымского моста! 16 мая 2018 г. @irina_yarmakovich_ @sergey_yarmakovich @hirurg_nw @sws1423 @nightwolves_mc #мотосезон #мотосезон2018 #открытиемотосезона #александрхирург @nw_myt #ночныеволки #нвсила #зож #нвмытищи #мытищи #мытищинскийрайон #ночныеволкимытищи #паркпатриот #патриотубыть #патриотнагасфорте #севастополь #россия #крым #днр #лнр #русскаявесна #горагасфорта #дляармиииспорта @mytischi_live @mytischi_official
Напомним, что Крымский мост для движения легкового автотранспорта и автобусов отрыли утром 16 мая. А 15 мая по мосту проехал Владимир Путин, сидевший за рулем КамАЗа. К этому автопробегу тоже возникли вопросы, так как президент вел грузовик, не пристегнувшись ремнем.
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