Захарова, Залдостанов и еще 1000 человек за час первыми прокатились по Крымскому мосту

Мост для движения легкового автотранспорта открыли в 5:30 по местному времени. За первый час движения по по нему прошли более 500 транспортных средства в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края, пишет RT.

Со стороны Крыма на мост въезжали вместе с местными жителями журналисты и байкеры во главе с Александром Хирургом Залдостановым, лидером группировки "Ночные волки", сообщают "Известия".

Со стороны Крыма и Краснодарского края собрались длинные колонны машин, которые встретились на судоходной арке. Автомобили украшены воздушными шариками и лентами в цвет российского флага. Водители приветствовали друг друга длинными гудками, пассажиры высовывались из люков, чтобы снять происходящее.

Также в числе первых Крымский мост преодолела официальный представитель МИД Мария Захарова, которая написала в Facebook: "6:00, 16 мая 2018 года я переехала из Тамани в Керчь по Крымскому мосту. Незабываемо!".

Как строили Крымский мост

Стоимость моста составила 227,9 млрд рублей. При этом подрядчик проекта фирма "Стройгазмонтаж" получила контракт на 222,4 млрд рублей. Эта компания Аркадия Ротенберга была выбрана генподрядчиком без конкурса из-за отсутствия конкурентов.

Автомобильную часть моста была построили с опережением графика на полгода — ее планировали сдать в декабре 2018 года. По решению Минтранса для легковых автомобилей и автобусов Крымский открыли 16 мая в 5:30 утра. Грузовой транспорт пойдет по нему уже осенью.

Протяженность Крымского моста составляет 19 км. Это крупнейший мост в России. Максимальная разрешенная скорость движения по нему составляет 90 км/ч.

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