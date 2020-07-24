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24 июля
Автоновости

Дорожники пообещали в выходные избавить Чуйский тракт от пробок. Но он уже забит

Руководство Упрдор «Алтай» пообещало, что ремонтные работы на Чуйском тракте в выходные дни будут приостановлены. Но затруднения с проездом все же возможные на одном из участков — в селе Усть-Муны Республики Алтай, сообщает ведомство.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
@olga_rett

Altapress.ru не раз сообщал о гигантских пробках, в которых стояли автомобили жителей Барнаула, Новосибирска, Кемерова, Томска, едущие в Горный Алтай и обратно. Это произошло после 3 июля — дня, когда турбазы Республики Алтай начали принимать туристов.

О такой же пробке уже сообщили подписчики паблика Барнаул22 в соцсети «ВКонтакте».

Причиной этого называют дорожные работы, которые сейчас ведутся на трех участках Чуйского тракта в разных районах.

Со своей стороны, в Упродор «Алтай», в чьем ведении находится Чуйский тракт, объяснили: в минувшие выходные датчик на 462-м километре (Республика Алтай) зафиксировал 15 758 автомобилей в сутки. Для сравнения: средняя интенсивность здесь — около 5 тыс. автомобилей.

С просьбой пересмотреть график работ к дорожникам обратился глава региона Олег Хорохордин. И ведомство переговорило с подрядчиками и договорилось с ними приостановить работу в выходные. Однако на одном участке дороги затруднения все же будут.

К сожалению, обеспечить проезд по двум полосам на наиболее проблемном участке — на мосту через Муны — не представляется возможным. Здесь идут масштабные работы, в том числе по замене балок пролетного строения — часть моста демонтирована, сообщили дорожники.

Строительство развязки на Чуйском тракте.
Строительство развязки на Чуйском тракте.
пресс-служба упрдор «Алтай»

Дорожники объясняют: капремонт моста позволит увеличить его пропускную способность.

Грузоподъемность также доведут до нормативных параметров: раньше на участке действовало ограничение на проезд транспорта массой свыше 20 тонн. Движение осуществляется в реверсивном режиме, работа светофора регулируется в ручную — чтобы обеспечить максимально возможный пропуск транспорта.

Упрдор «Алтай» приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть информацию при планировании поездок, — попросили в ведомстве.

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