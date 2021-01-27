Дорожники разгребли завалы на алтайской трассе после лавины

Движение по Чуйскому тракту в Красногорском районе Алтайского края, где сошла лавина , возобновили в штатном режиме. Дорожники убрали снег с проезжей части, сообщили в ФКУ Упрдор «Алтай».

Сразу после инцидента рабочие оперативно расчистили дорогу, позже начали убирать остатки. Участок приходилось закрывать трижды. Работало семь машин и 11 человек.

27 января в крае продолжаются снегопады, метели, местами ветер усиливается до 15−22 м/c. На федеральных дорогах работает 180 единиц техники.

Алтайские автомобилисты присылают в соцсети видео с трасс. Из-за метели там почти нулевая видимость.

«Ухудшение погодных условий наблюдается также в Республике Алтай, здесь на линию вышло около 100 дорожных машин. При необходимости количество техники будет увеличено», — отмечают в управлении.