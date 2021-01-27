В Алтайском крае на Чуйский тракт сошла лавина

ЧП произошло на 413−415 км федеральной трассы. На месте работают три трактора МТЗ, ротор и автогрейдер. Проезд есть в обоих направлениях.
«Полную расчистку участка от снега выполнят в период с 11:00 до 13:00, после прибытия экипажа ГИБДД, который поможет обеспечить безопасность проезда», — уточнили в дорожном управлении.
Автомобилистов просят учесть информацию при планировании поездок и быть внимательнее на участках с работающей дорожной техникой.
27 января в Алтайском крае резко начало теплеть.
Ранее МЧС по Республике Алтай предупреждало об опасности схода лавин.