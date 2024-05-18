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Два участка дороги в Барнауле перекроют из-за "Ночи музеев". Как организовано движение транспорта

В Барнауле пройдет ежегодная акция «Ночь музеев» 18 мая, напоминает пресс-центр администрации города.

Будет закрыто движение автотранспорта на следующих участках:

  • четной и нечетной проезжих частей ул.Ползунова (от пр.Социалистического до пр.Красноармейского), с 18:00 18 мая до 02:00 19 мая;
  • проезжей части ул.Льва Толстого (от пр.Ленина до ул.Максима Горького), с 18:00 18.05 мая до 02:00 19 мая.

На время перекрытия движение автобусов будет организовано по следующим схемам:

- при движении на конечный остановочный пункт «пл.Спартака» по маршруту №73р:

пр.Красноармейский – разворот на ул.Ползунова – пр.Красноармейский – пл.Спартака, обратно: без изменений;

- при движении на конечный остановочный пункт ЛДП «Спартак-2» по маршруту №57:

пр.Красноармейский – разворот на ул.Ползунова – пр.Красноармейский – ул.Пушкина – пр.Социалистический – ул.Ползунова – пр.Ленина, далее по маршруту, обратно: пр.Социалистический – ул.Пушкина – пр.Красноармейский, далее по маршруту;

- при движении на конечный остановочный пункт ЛДП «Спартак-2» по маршруту №60:

пр.Красноармейский – разворот на ул.Ползунова – пр.Красноармейский – ул.Пушкина – пр.Социалистический – ЛДП «Спартак-2, обратно: пр.Социалистический – ул.Пушкина – пр.Красноармейский, далее по маршруту;

- при движении на конечный остановочный пункт пл.им.В.Н.Баварина по маршруту №47:

пр.Красноармейский – разворот на ул.Ползунова – пр.Красноармейский – ул.Пушкина – пр.Социалистический – ул.Ползунова – пр.Ленина, далее по маршруту, обратно: без изменений.

- при движении на конечный остановочный пункт «Мебельная фабрика» по маршрутам №109, 109оп:

пр.Красноармейский – ул.Пушкина – пр.Социалистический – ул.Ползунова – пр.Ленина, далее по маршрутам, обратно: пр.Ленина – ул.Пушкина – пр.Красноармейский – разворот на ул.Гоголя – пр.Красноармейский, далее по маршрутам.

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