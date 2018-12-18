Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
259

Две девушки пострадали в жестком ДТП в Алтайском крае

В Рубцовске вечером 17 декабря столкнулись автомобили Opel и Toyota. В аварии пострадали два человека, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.

ДТП в Рубцовске 17 декабря.
ДТП в Рубцовске 17 декабря.
vk.com/incident_rubtsovsk

ДТП произошло примерно в 21:00 на проспекте Ленина, 166. По предварительной информации, автомобиль Toyota Corona под управлением 25-летнего мужчины поворачивал налево на зеленый сигнал светофора. Водитель не уступил дорогу и столкнулся с Opel Astra, за рулем которого был 28-летний мужчина.

ДТП в Рубцовске 17 декабря.
ДТП в Рубцовске 17 декабря.
vk.com/incident_rubtsovsk
ДТП в Рубцовске 17 декабря.
ДТП в Рубцовске 17 декабря.
vk.com/incident_rubtsovsk
ДТП в Рубцовске 17 декабря.
ДТП в Рубцовске 17 декабря.
vk.com/incident_rubtsovsk

В результате аварии пострадали две пассажирки автомобиля Toyota Corona: девушки 16 и 18 лет. Им оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость