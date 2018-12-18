Две девушки пострадали в жестком ДТП в Алтайском крае

ДТП произошло примерно в 21:00 на проспекте Ленина, 166. По предварительной информации, автомобиль Toyota Corona под управлением 25-летнего мужчины поворачивал налево на зеленый сигнал светофора. Водитель не уступил дорогу и столкнулся с Opel Astra, за рулем которого был 28-летний мужчина.
ДТП в Рубцовске 17 декабря.
vk.com/incident_rubtsovsk
ДТП в Рубцовске 17 декабря.
vk.com/incident_rubtsovsk
ДТП в Рубцовске 17 декабря.
vk.com/incident_rubtsovsk
В результате аварии пострадали две пассажирки автомобиля Toyota Corona: девушки 16 и 18 лет. Им оказали помощь, госпитализация не потребовалась.