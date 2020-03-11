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Автоновости

Движение восстановлено на нескольких дорогах Алтайского края после сильнейшей метели

Утром 11 марта открыли для движения несколько направлений в Алтайском крае, часть дорог по-прежнему закрыты в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает региональный минтранс.

Перекрытие дорог, метель.
Перекрытие дорог, метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

После работы дорожников в ночное время проезд для всех видов транспорта открыли на трассах Троицкое — Целинное и Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан.

Закрытыми остаются автодороги:

  • Алейск-Чарышское, от с. Усть-Калманка до с. Чарышское;
  • Красногорское -Усть-Кажа — Сосновка, с 0 км по 61 км;
  • Алейск — Петропавловское — Смоленское, от с. Петропавловское до с. Смоленское и от г. Алейск до с. Краснодарское Усть-Пристанского района;
  • Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай, с 0 км по 97 км;
  • Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от г. Змеиногорск до г. Рубцовск.
  • Помимо этого, ограничение для большегрузов и автобусов действует на участке от с. Усятское Бийского района до с. Верх-Кажа Красногорского района дороги Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа.

Дорожники продолжают работать в круглосуточном режиме, за последние в расчистке дорог задействовали около 800 единиц техники.

Напомним, 8 и 9 марта на Алтайский край обрушились метели и шквалистый ветер. Трассы замело снегом, в связи с этим более 10 участков дорог закрыли для движения.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, (3852) 50 -75 — 12;
дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10, (3852) 202−621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.

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