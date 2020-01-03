Эксперт рассказал, как ускорить прогрев машины зимой

Алексей Ревин, эксперт журнала «За рулем» назвал несколько способов ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля в холодное время года, пишут РИА Новости.

Прежде всего, быстрому прогреву двигателя способствует увеличение оборотов. «Выше обороты — быстрее прогрев. Водителю современной машины можно чуть нажать на педаль акселератора, чтобы двигатель работал в диапазоне 2000−2500 оборотов в минуту», — заявил эксперт.

Сократить время прогрева можно, если нагрузить двигатель. Например, для машины с вариатором или классическим автоматом поможет включение режима D коробки передач. Важно не перегрузить холодный мотор.

А на скорость прогрева салона влияет и правильное использование отопителя авто. «Если у автомобиля двигатель небольшого литража, то радиатор отопителя, продуваемый ледяным воздухом на максимальной скорости вращения вентилятора, весьма затрудняет прогрев машины», — сказал Алексей Ревин. Он отметил, что в этом случае нужно использовать первую скорость печки.

Кроме того, ускорить процесс «оттаивания» автомобиля помогут дополнительные системы — автономные подогреватели. Однако есть риск значительной разрядки аккумуляторной батареи .

Еще один способ — это не дать двигателю остыть после предыдущей поездки с помощью системы автозапуска по температуре.

В инструкциях к большинству современных автомобилей написано, что прогрев двигателя не нужен, так как электроника сама отрегулирует подачу топлива и другие процессы. Напомним, судя по данным опроса Авто.ру, больше половины респондентов все же прогревают двигатель.